Трамп рассказал о планах создать космические войска

США рассматривают возможность создания космических войск, заявил президент Дональд Трамп, выступая на базе морской пехоты в Сан-Диего, передает "Медуза".

”Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море”, — заявил Трамп. ”У нас есть военно-воздушные силы. Мы создадим космические силы”, — добавил президент США.

Ранее, напоминает The Washington Post, Трамп говорил, что считал идею создания космических войск шуткой. Шутит ли он на этот раз или говорит серьезно, Трамп во время выступления в Сан-Диего не уточнил.

США в 1967 году вместе с СССР и Великобританией подписали Договор о космосе, который, в частности, запрещает размещать оружие массового поражения на орбите Земли, на Луне и на спутниках, а также проводить испытания оружия в космосе. Размещение на орбите обычных вооружений договор не запрещает.



К Договору о космосе, по состоянию на 2018 год, присоединились более 100 стран.