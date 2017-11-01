После теракта в центре Нью-Йорка, в результате которого погибли не менее восьми человек, президент США Дональд Трамп распорядился максимально усилить проверку иностранцев.

"Я только что поручил министерству внутренней безопасности усилить нашу и так уже экстремальную программу проверки иностранцев. Политкорректность — хорошо, но не в данном случае!" — написал Трамп в Twitter через несколько часов после теракта на Манхэттене в Нью-Йорке.

"Мы не должны позволить ИГ вернуться или проникнуть в нашу страну после того, как нанесли им поражение на Ближнем Востоке и повсюду. Достаточно!" — написал американский лидер в своем Twitter. Также он выразил соболезнования семьям погибших при атаке.

В ходе предвыборной кампании 2016 года, Трамп обещал ужесточить меры против нелегальной иммиграции по соображениям безопасности и в этой связи призывал к "экстремальному контролю" над иностранцами, въезжающими на территорию США, напоминает Deutsche Welle.

Днем 31 октября в Нижнем Манхэттене у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке мужчина с криками "Аллах акбар" наехал на автомобиле на толпу людей в парке Гудзон-Ривер. Нападавший сбил нескольких человек и открыл стрельбу, а потом был задержан полицией. Подозреваемый — гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов. 29-летний мужчина прибыл в США в 2010 году. В последнее время Саипов проживал в штате Флорида.