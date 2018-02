Трамп раскрыл свое истинное отношение к России

"Просто посмотрите на факты", — призвал он. Глава государства также процитировал слова бывшего американского лидера о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в выборы президента.

"Это слова Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари [Клинтон] должна была победить и он не хотел раскачивать лодку", — подытожил Трамп, добавив, что демократы стали рассказывать "историю про Россию", когда он "с легкостью победил".

….The President Obama quote just before election. That’s because he thought Crooked Hillary was going to win and he didn’t want to "rock the boat." When I easily won the Electoral College, the whole game changed and the Russian excuse became the narrative of the Dems.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018