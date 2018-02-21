21.02.2018, 13:16

Трамп раскрыл свое истинное отношение к России

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rus.DELFI.lv
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Manuel Balce Ceneta, AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника на посту Барака Обамы занимает более жесткую позицию по отношению к России. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter, сообщает Lenta.ru.

"Просто посмотрите на факты", — призвал он. Глава государства также процитировал слова бывшего американского лидера о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в выборы президента.

"Это слова Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари [Клинтон] должна была победить и он не хотел раскачивать лодку", — подытожил Трамп, добавив, что демократы стали рассказывать "историю про Россию", когда он "с легкостью победил".

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Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге, что Дональд Трамп полностью признает, что российская сторона не только пыталась вмешиваться, но и фактически вмешивалась и оказывала влияние на американские выборы в 2016 году, сообщает Deutsche Welle.

"Cовершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы. Предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы. Ясно и то, что предвыборный штаб Трампа никак не вступал в сговор с россиянами ради этого", — заявила Сандерс.

Она подчеркнула, что Трамп неоднократно признавал российское вмешательство, указав на случаи, когда президент США делал подобные заявления. В августе 2017 года Трамп отрицал обвинения в адрес России, касающиеся вмешательства в американские выборы.

Отвечая на вопрос, почему Трамп не ввел в отношении России санкции, Сандерс указала, что Трамп стал за один год "более жестким" к России, чем предыдущий президент Барак Обама "за все восемь лет". А санкции вводятся в ответ на некие нарушения, чего, по словам Сандерс, не произошло.

Пресс-секретарь Белого дома указала на ряд действий Трампа, от которых "Россия не в восторге" — дополнительное финансирование для армии США, помощь в экспорте энергоносителей в Восточную Европу, поддержка санкций, введенных администрацией Обамы, помощь Украине с вооружением и другие.

Представитель Белого дома отказалась прямо отвечать на вопрос о действиях Трампа в свете новых доказательств российского вмешательства в американские выборы. "Все хотят обвинить в этом администрацию Трампа. Но давайте не будем забывать, что это произошло при администрации Обамы", — добавила Сандерс, имея в виду период предвыборной гонки.

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