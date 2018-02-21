Трамп раскрыл свое истинное отношение к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника на посту Барака Обамы занимает более жесткую позицию по отношению к России. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter, сообщает Lenta.ru.

"Просто посмотрите на факты", — призвал он. Глава государства также процитировал слова бывшего американского лидера о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в выборы президента.

"Это слова Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари [Клинтон] должна была победить и он не хотел раскачивать лодку", — подытожил Трамп, добавив, что демократы стали рассказывать "историю про Россию", когда он "с легкостью победил".

….The President Obama quote just before election. That’s because he thought Crooked Hillary was going to win and he didn’t want to "rock the boat." When I easily won the Electoral College, the whole game changed and the Russian excuse became the narrative of the Dems.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге, что Дональд Трамп полностью признает, что российская сторона не только пыталась вмешиваться, но и фактически вмешивалась и оказывала влияние на американские выборы в 2016 году, сообщает Deutsche Welle.

"Cовершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы. Предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы. Ясно и то, что предвыборный штаб Трампа никак не вступал в сговор с россиянами ради этого", — заявила Сандерс.

Она подчеркнула, что Трамп неоднократно признавал российское вмешательство, указав на случаи, когда президент США делал подобные заявления. В августе 2017 года Трамп отрицал обвинения в адрес России, касающиеся вмешательства в американские выборы.

Отвечая на вопрос, почему Трамп не ввел в отношении России санкции, Сандерс указала, что Трамп стал за один год "более жестким" к России, чем предыдущий президент Барак Обама "за все восемь лет". А санкции вводятся в ответ на некие нарушения, чего, по словам Сандерс, не произошло.

Пресс-секретарь Белого дома указала на ряд действий Трампа, от которых "Россия не в восторге" — дополнительное финансирование для армии США, помощь в экспорте энергоносителей в Восточную Европу, поддержка санкций, введенных администрацией Обамы, помощь Украине с вооружением и другие.

Представитель Белого дома отказалась прямо отвечать на вопрос о действиях Трампа в свете новых доказательств российского вмешательства в американские выборы. "Все хотят обвинить в этом администрацию Трампа. Но давайте не будем забывать, что это произошло при администрации Обамы", — добавила Сандерс, имея в виду период предвыборной гонки.