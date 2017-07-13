Трамп: Путин предпочел бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "отлично поладил" с российским лидером Владимиром Путиным.

На прошлой неделе они встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

"Люди говорили: ой, они не должны ладить. Ну и кто это говорит? Я думаю, что мы очень, очень хорошо поладили, — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN. — Мы невероятно сильная ядерная держава, и они тоже. Нет никакого смысла нам не иметь вообще никаких отношений".

В качестве примера удачного сотрудничества с Путиным Трамп в интервью CBN назвал недавно вступившее в силу перемирие на юго-западе Сирии.

По словам Трампа, он также уверен, что Путин предпочел бы видеть Хиллари Клинтон в качестве президента США.

"Если бы Хиллари выиграла, от нашей армии бы ничего не осталось, — объяснил свою мысль Трамп. — Цены на энергоносители у нас были бы намного выше. Вот что Путину во мне не нравится. И вот почему я спрашиваю: с чего ему оказывать мне предпочтение?"

ФБР и американский конгресс в настоящее время ведут расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США с целью оказать поддержку Дональду Трампу.

Сам Трамп отрицает, что ему что-либо было об этом известно, а Москва отрицает сам факт вмешательства.