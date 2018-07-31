Трамп против России: ЕС перейдет на американский газ

Пришло время перемен

Конте подтвердил эту информацию, заявив, что действительно обсуждал с американским президентом идею строительства Трансадриатического трубопровода. Правда, речь идет о снабжении американским газом не всей Европы, а только ее южной части.

”Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы”, — заявил Конте.

Ранее 26 июля Трамп заявил о ”прорыве” в торговых переговорах между США и ЕС. Так он прокомментировал в своем твиттере переговоры с представителями Европейского союза.

%По словам Трампа, ЕС и США пришли к ”четкому пониманию”, что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга.

Как было заявлено по итогам этих переговоров, США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий. ”Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий по промышленным товарам, помимо автомобилей”, — сказал Трамп.

США и ЕС также будут работать в этом направлении в химической и фармацевтической сфере. Обсудят также, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, ”введенные в отместку”.

Из-за несправедливой торговли, как ранее отмечал Трамп, США потеряли $817 млрд.

Трамп отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.

В другом твите Трамп написал, что границы ЕС будут открыты для США. Американский лидер заметил, что во время переговоров сохранялась ”теплая” атмосфера.

”Был сделан быстрый прорыв, хотя никто этого не ожидал!” — заключил Трамп.

Итогом этого прорыва, судя по всему, и стала газовая сделка Евросоюза и США. О том, что ЕС в принципе может перейти на поставки газа из США, стало известно 27 июля по итогам переговоров Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. При этом газовый контракт рассматривается ЕС и США как возможность диверсифицировать поставки газа, а еще точнее — снизить зависимость европейских стран от поставок энергоресурсов из России.

”Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии”, — говорится в совместном заявлении сторон. Трамп также отметил на тех переговорах, что контракт с США ”приведет к расширению конкуренции”.

Без газовой дубинки

Первый газовоз с СПГ из США приняла Литва. Литовский порт Клайпеда еще в августе прошлого года открылся для поставок американского СПГ. Теперь Литва обеспечивает за счет СПГ примерно половину своих потребностей в газе.