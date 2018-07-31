31.07.2018, 11:30

Трамп против России: ЕС перейдет на американский газ

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Gazeta.ru
EST
Cove Pointi LNG mahutid.
Cove Pointi LNG mahutid.Foto: Scanpix, AP

Евросоюз рассматривает возможность строительства 9-11 терминалов для закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом заявил президент Дональд Трамп, добавив, что ЕС готов строить порты за свои деньги. Для российского ”Газпрома” это плохая новость. Он утрачивает позиции ключевого поставщика энергоресурсов в Европу.

Страны Европейского союза готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, состоявшейся в понедельник. Запись пресс-конференции опубликована на канале CBS News в YouTube.

”Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов”, — сказал Трамп.

Более того, строительство портов, возможно, будет вестись за счет Евросоюза, а не США. Трамп сообщил, что европейцы ”заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы”.

Пришло время перемен

Конте подтвердил эту информацию, заявив, что действительно обсуждал с американским президентом идею строительства Трансадриатического трубопровода. Правда, речь идет о снабжении американским газом не всей Европы, а только ее южной части.

”Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы”, — заявил Конте.

Ранее 26 июля Трамп заявил о ”прорыве” в торговых переговорах между США и ЕС. Так он прокомментировал в своем твиттере переговоры с представителями Европейского союза.

%По словам Трампа, ЕС и США пришли к ”четкому пониманию”, что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга.

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Как было заявлено по итогам этих переговоров, США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий. ”Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий по промышленным товарам, помимо автомобилей”, — сказал Трамп.

США и ЕС также будут работать в этом направлении в химической и фармацевтической сфере. Обсудят также, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, ”введенные в отместку”.

Из-за несправедливой торговли, как ранее отмечал Трамп, США потеряли $817 млрд.

Трамп отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.

В другом твите Трамп написал, что границы ЕС будут открыты для США. Американский лидер заметил, что во время переговоров сохранялась ”теплая” атмосфера.

”Был сделан быстрый прорыв, хотя никто этого не ожидал!” — заключил Трамп.

Итогом этого прорыва, судя по всему, и стала газовая сделка Евросоюза и США. О том, что ЕС в принципе может перейти на поставки газа из США, стало известно 27 июля по итогам переговоров Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. При этом газовый контракт рассматривается ЕС и США как возможность диверсифицировать поставки газа, а еще точнее — снизить зависимость европейских стран от поставок энергоресурсов из России.

”Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии”, — говорится в совместном заявлении сторон. Трамп также отметил на тех переговорах, что контракт с США ”приведет к расширению конкуренции”.

Без газовой дубинки

Первый газовоз с СПГ из США приняла Литва. Литовский порт Клайпеда еще в августе прошлого года открылся для поставок американского СПГ. Теперь Литва обеспечивает за счет СПГ примерно половину своих потребностей в газе.

В июне польская газовая компания PGNiG подписала соглашение об условиях поставок СПГ с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy. Это должно диверсифицировать импорт компании после окончания контракта с ”Газпромом” в 2022 году.

Но цены на американский и российский газ действительно отличаются в пользу последнего. По данным Еврокомиссии, в 2017 году российский газ обходился Польше в $222 за 1000 куб. м. Американский СПГ даже без учета затрат на регазификацию стоит на $30 дороже.

Но, похоже, Европа готова заплатить дороже за газ от политически нейтральных поставщиков, не размахивающих ”газовой дубинкой” во время переговоров — именно такие претензии европейские страны нередко предъявляли России.

У Европы в ближайшие годы есть все шансы стать самым быстрорастущим рынком сбыта для сжиженного природного газа (СПГ). Но не по своей воле, отмечают российские эксперты.

Итоги переговоров с Конте — плохая новость для ”Газпрома”, который является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. И именно с российским трубопроводным газом будет ”воевать” американский СПГ.

В последние же годы конкурентоспособность СПГ улучшилась, так как его ценообразование преимущественно определяется ценой нефти. В результате увеличилась и доля утилизации мощностей по приему СПГ в Европе до 35% в 2017 году, отмечает консультант VYGON Consulting Колбикова.

По оценкам европейских энергетических компаний, к 2035 году ЕС может потребоваться дополнительно 107 млрд кубометров газа в год.

Тем временем в России до сих пор уверены, что у российского газа фактически отсутствуют реальные конкуренты. Об этом, в частности, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нападки со стороны американской администрации на проект ”Северный поток — 2” являются попытками вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.

Покупатели должны иметь право сами принимать решения о предпочтительности для них того или иного источника газа, отмечал пресс-секретарь Владимира Путина.

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