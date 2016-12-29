США ”нужно заняться своей жизнью”, заявил избранный президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах ввести новые санкции против России ”за хакерские атаки”.

”Нам следует заняться своей жизнью. Я думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит”, — сказал избранный президент США (цитата по Reuters).

Ранее CNN анонсировал введение США против России новых ограничительных мер уже в четверг, 29 декабря. Санкции могут стать ответом американских властей ”за вмешательство в выборы” президента США.

Дональд Трамп заявил, что он не знает о комментариях сенатора Линдси Грэма, который накануне заявил, что новые меры могут ”больно ударить по России и особенно по Владимиру Путину”.

”У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен, что у нас есть безопасность, в которой мы нуждаемся. Я не говорил с сенаторами [о введении санкций], но точно сделаю это в ближайшее время”, — сказал избранный президент США.