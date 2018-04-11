Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Об этом он написал в Twitter.

”Россия клянется сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут. Не следует вам сотрудничать с газо-убийственным животным, который истребляет своих граждан и наслаждается этим”, — говорится в сообщении.

Ранее в среду посол России в Ливане заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Однако, кто уполномочил главу российского диппредставительство в стране делать подобные заявления, не уточнялось.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.