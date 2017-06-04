Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне

Президент США Дональд Трамп, комментирую теракты в Лондоне, призвал мировое сообщество покончить с политкорректностью в целях повышения уровня в безопасности от терроризма, передает gazeta.ru.

”Мы должны прекратить быть политкорректными, нам пора заняться укреплением безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже”, — написал он в своем твиттере.

Американский лидер также обрушился критикой на исповедывающего ислам мэра Лондона Садика Хана за его призывы не откладывать выборы в парламент из-за терактов.

Ранее британский премьер Тереза Мэй констатировала излишнюю толерантность к экстремизму в Великобритании.