Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки, то есть ко взлому штаба Демократической партии.

"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это", — сказал Трамп на пресс-конференции в среду. Он подчеркнул, что США подвергается очень большому числу хакерских атак. В частности, по его словам, этим занимается Китай.

Трамп пообещал, что примет решительные меры по защите страны от хакеров. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту (от хакеров — ИФ)", — сказал избранный президент.

Он также обвинил американских демократов в недостаточном внимании к защите от хакерских атак. "Демократический национальный комитет был совершенно беззащитен против хакеров", — сказал Трамп. По его словам, республиканцы во время предвыборной борьбы также сталкивались с хакерскими атаками, но сумели их отразить. "У нас была защита от хакеров", — сказал он.

При этом избранный президент призвал журналистов обратить внимание не только на сам факт атак хакеров, но и на добытую ими скандальную информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

Ранее стало известно, что главы трех американских спецслужб — ЦРУ, ФБР и Национальной разведки — сошли во мнении о том, что атаки на предвыборный штаб демократической партии были организованы российскими властями на высоком уровне.