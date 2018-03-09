Трамп принял приглашение Ким Чен Ына на двустороннюю встречу

Официальный советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён объявил о том, что президент США Дональд Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести двусторонние переговоры. Историческая встреча должна произойти до мая 2018 года, передает CNN.

Выступая на лужайке перед Белым домом, Чон Ый Ён подчеркнул, что глава КНДР "выразил готовность встретиться с Трампом как можно скорее". По его словам, президент США, в свою очередь, согласился на встречу, которая произойдет до мая текущего года, чтобы достичь окончательной денуклеаризации.

Как отмечает телеканал, днем 8 марта Трамп, проходя по коридорам Белого дома, решил внезапно зайти в зал для брифингов и сообщил журналистам о том, что в ближайшее время состоится "серьезное объявление" относительно КНДР.

Вскоре после этого последовало уже заявление Чон Ый Ён. При этом сотрудники Белого дома в разговоре с журналистами телеканала отметили, что они не были в курсе происходящего. "Это было полностью инициатива Трампа", — признали они.

Высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности сообщил о том, что КНДР предложила прекратить тестовые запуски баллистических ракет на время подготовки к переговорам. При этом Вашингтон не собирается отменять совместные с Южной Кореей военные учения.

Чон Ый Ён — советник президента Южной Кореи по нацбезопасности. Он возглавлял южнокорейскую делегацию, посетившую КНДР в начале марта. Ён участвовал во встрече с Ким Чен Ыном, напоминает РБК.

Как уточняет телеканал Fox, в четверг, 8 марта, на протяжении нескольких часов продолжались переговоры администрации Трампа с делегацией, прибывшей из Южной Кореи. Встреча закончилась после того, как гости Белого дома передали приглашение от Ким Чем Ына, а Трамп ответил предварительным согласием.

Незадолго до этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что от Северной Кореи исходят "потенциально" положительные сигналы. Он отметил, что, несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать" ситуацию и быть реалистами.

Еще ранее СМИ писали о том, что представители Южной Кореи отправятся в США с неким "засекреченным посланием от руководства КНДР" после визита в Северную Корею. Кроме того, накануне президент США Трамп положительно оценил усилия КНДР по налаживанию диалога с Южной Кореей.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска северокорейская сторона объявила, что ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В начале декабря администрация Белого дома заявила о невозможности проведения каких-либо переговоров с КНДР до тех пор, пока Пхеньян "в корне не изменит свое поведение".

Тогда же, однако, Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, подчеркнул, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий и не стремятся к войне. Глава Госдепа также отметил, что США рассчитывают на поддержку России в реализации санкций: он обсуждает с главой МИД Сергеем Лавровым сокращение числа работающих в РФ северокорейцев.