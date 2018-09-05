05.09.2018, 07:41

Трамп приказал министру обороны прикончить Асада

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Lenta.ru
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Trump
TrumpFoto: Kevin Lamarque, Reuters/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в прошлом году требовал от министра обороны Джеймса Мэттиса убить сирийского лидера Башара Асада. Об этом в своей книге ”Страх: Трамп в Белом доме” пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд, отрывки из книги опубликованы на сайте издания.

”Давай ***** прикончим его! Давай прикончим ***** их побольше”, — предложил Трамп после сообщений о химатаке в Сирии в апреле 2017 года. По телефону Мэттис согласился с решением президента, однако, повесив трубку, заявил своему помощнику, что не пойдет на такой шаг, и США будут принимать более взвешенные решения. В итоге президенту был предложен вариант нанесения авиаудара по Сирии, план был одобрен.

Позднее Белый дом выпустил специальное заявление, в котором назвал книгу Вудворда ”собранием сфабрикованных историй, пересказанных бывшими сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете”.

Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл их fake news (”фейк ньюс”), буквально обозначающее ”поддельные новости”. В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.

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