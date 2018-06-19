19.06.2018, 11:06

Трамп пригрозил введением пошлин на китайские товары еще на 200 миллиардов долларов

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NEWSru.com
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Трамп пригрозил введением пошлин на китайские товары еще на 200 миллиардов долларов
Foto: Scanpix, AFP

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы государства.

"Сегодня я поручил торговому представителю Соединенных Штатов определить китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов для дополнительных пошлин в 10%… После того как законодательный процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свои действия, а также если он будет настаивать на том, чтобы двигаться дальше с новыми пошлинами, о которых он недавно объявил", — говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник Белым домом (цитата по РИА "Новости").

"Если Китай снова увеличит свои пошлины, мы ответим на это введением дополнительных пошлин на товары стоимостью 200 миллиардов долларов", — заявил президент США.

В ответ Китай обещал ответить зеркально. Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин примет "количественные и качественные" меры, если Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, передает Reuters. Отмечается, что меры будут носить комплексный характер и Пекин настроен на "решительное сопротивление".

Введенные США пошлины на китайские товары — это шантаж, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР. "Публикация Белым домом перечня товаров, на которые будут введены пошлины на общую сумму 50 миллиардов долларов, является шантажом и давлением, отступлением от достигнутых [между КНР и США] двусторонних договоренностей, а также глубоким разочарованием для всего мира", — сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

Ведомство подчеркнуло, что "если американская сторона утратила здравый смысл, опубликовав перечень, то Китаю ничего не остается, кроме как адекватно отреагировать, прибегнув к мерам как количественного, так и качественного характера".

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"Американская сторона начала торговую войну, нарушила правила рынка, что противоречит современным тенденциям мирового развития, наносит вред интересам предприятий и народов КНР и США, а также всего мира. Ответ китайской стороны будет направлен на защиту национальных интересов, а также интересов мировой торговли", — говорится в заявлении Минкоммерции.

В минувшую пятницу Белый дом объявил, что США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 миллиардов долларов. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Пекин ответил зеркально, установив 25-процентные пошлины для американских товаров на такую же сумму. В списке оказались 659 товаров, на 545 из них повышенная пошлина будет введена с 6 июля, для остальных срок ввода пошлин пока не определен. Повышенные пошлины будут наложены на сельхозтовары, морепродукты, автомобили, медицинское оборудование, товары химической промышленности.

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