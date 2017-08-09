Трамп пригрозил Северной Корее невиданными "огнем и яростью"

Президент Дональд Трамп пообещал, что США ответят "огнем и яростью", если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.



Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.



Об этом написала Washington Post.



Это означало бы, что Север гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.



Какие ракеты есть у КНДР



ООН недавно расширила экономические санкции против КНДР. Решение было принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет.



Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.



КНДР: "Вся территория США в зоне поражения наших ракет"



Пхеньян в июле провел два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет.



США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, гневная риторика между США и КНДР усилилась.



Президент США Дональд Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима, а во вторник Трамп заявил: "Северная Корея должна прекратить угрожать США. Иначе они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел".