Трамп пригрозил приостановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство заграждения на границе с Мексикой, которое, по его мнению, должно остановить потоки нелегальной миграции. Об этом глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

"Я буду готов "закрыть" правительство, если демократы не проголосуют за [законопроект об] охране границ, который включает в себя строительство стены", — заявил американский лидер.

Трамп уже не раз с того момента, как возглавил 20 января 2017 года Белый дом, пытался реализовать данное сторонникам во время избирательной кампании обещание проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, — а их в США насчитывается около 12 млн человек, — "преступники", которых следует выявлять и депортировать.