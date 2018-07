Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью, пишет РБК. ”Обсуждения [этого вопроса] уже ведутся”, — подчеркнула пресс-секретарь администрации главы США. Остальных подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не раскрыла.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.