Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках первой зарубежной поездки

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своей первой зарубежной поездки, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает агентство, в рамках своей поездки первой страной Трамп выбрал Саудовскую Аравию. Визит направлен на построение более сильного партнерства двух стран в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Вместе с президентом в страну прибыла первая леди США Мелания Трамп, а также дочерь Иванка c мужем Джаредом Кушнером, который является старшим советником американского лидера.

При этом Трамп стал первым американским президентом, который для своей дебютной зарубежной поездки выбрал страну с преимущественно мусульманским населением. По мнению Associated Press, таким образом американский лидер хочет показать уважение региону, который подверг критике своими высказываниями в отношении мусульман.

В рамках своей поездки Трамп проведет два дня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, потом полетит в Израиль, встретится с папой Римским Франциском в Ватикане, поучаствует в саммите НАТО в Брюсселе и встрече ”большой семерки” на Сицилии.