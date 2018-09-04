04.09.2018, 10:40

Трамп предостерег Россию от ”серьезной ошибки” в Сирии

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Carolyn Kaster, AP

резидент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Россия и Иран могут совершить ”серьезную ошибку”, если поддержат ”безрассудную” атаку сирийского президента Башара Асада по провинции Идлиб.

Трамп заявил, что Асаду не следует ”безрассудно” атаковать Идлиб. Так американский президент отреагировал на планы Дамаска по освобождению этой провинции.

”Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии”, — написал Трамп.

По его словам, в результате таких действий могут погибнуть ”сотни тысяч людей”.

Ранее глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что угрозы США нанести удар по Сирии под предлогом использования Дамаском химоружия не изменят их планов относительно освобождения провинции Идлиб от террористов.

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