Трамп предостерег Россию от ”серьезной ошибки” в Сирии

Трамп заявил, что Асаду не следует ”безрассудно” атаковать Идлиб. Так американский президент отреагировал на планы Дамаска по освобождению этой провинции.

”Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии”, — написал Трамп.

По его словам, в результате таких действий могут погибнуть ”сотни тысяч людей”.

Ранее глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что угрозы США нанести удар по Сирии под предлогом использования Дамаском химоружия не изменят их планов относительно освобождения провинции Идлиб от террористов.