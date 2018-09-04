04.09.2018, 10:40

Трамп предостерег Россию от ”серьезной ошибки” в Сирии

 (53)
Gazeta.ru
EST 1
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Carolyn Kaster, AP

резидент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Россия и Иран могут совершить ”серьезную ошибку”, если поддержат ”безрассудную” атаку сирийского президента Башара Асада по провинции Идлиб.

Трамп заявил, что Асаду не следует ”безрассудно” атаковать Идлиб. Так американский президент отреагировал на планы Дамаска по освобождению этой провинции.

”Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии”, — написал Трамп.

По его словам, в результате таких действий могут погибнуть ”сотни тысяч людей”.

Ранее глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что угрозы США нанести удар по Сирии под предлогом использования Дамаском химоружия не изменят их планов относительно освобождения провинции Идлиб от террористов.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Danske Bank: мы не можем подтвердить информацию Financial Times об отмывании денег

04.09.2018
Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы.
Подробнее



В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине

04.09.2018
Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обязан прекратить работу всех российских СМИ на территории страны. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Подробнее



-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

ФОТО: Суд решил прекратить дело Прийта Кутсера — уголовного наказания не будет

04.09.2018
Харьюский уездный суд решил прекратить уголовное дело Прийта Кутсера на основании оппортунитета, о чем и ходатайствовал госпрокурор Стевен-Христо Эвестус. Кутсер должен заплатить 350 евро в доход государства и оплатить процессуальные расходы в сумме 400 евро.
Подробнее

К сторонникам опасного псевдолекарства MMS в Эстонии присоединяются медики

04.09.2018
Несмотря на то, что и полиция, и врачи неоднократно предупреждали людей об опасности использования псевдолекарства MMS на основе ядовитого химического соединения — диоксида хлора (отбеливатель), в закрытой социальной сети появляется все больше сторонников такого метода лечения в Эстонии, среди которых немало медиков.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ : У сборной хорошее настроение — Васильев тоже улыбается

04.09.2018
В субботу сборная Эстонии по футболу сыграет первый матч в Лиге Наций против Греции. Футболисты приехали на сборы в Таллинн, вместе с ними и отстраненный от тренировок в польском клубе "Пяст" Константин Васильев.
Подробнее


ДО И ПОСЛЕ | Не узнать: метаморфозы обычной квартиры в панельном доме Мустамяэ

04.09.2018
Всегда интересно наблюдать за кардинальными изменениями типовых квартир в панельных домах советской постройки. Как из, казалось бы, узкого и темного помещения можно создать светлое и комфортное жилье. Эта небольшая симпатичная квартира в Мустамяэ отличный тому пример. В ней создан современный интерьер и, несмотря на небольшую площадь, квартира получилась просторной — за счет грамотных изменений в планировке.
Подробнее