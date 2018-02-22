Трамп предложил вооружить учителей американских школ

Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям американских школ носить при себе оружие для самообороны. Об этом он заявил на встрече в Белом доме с учениками школы во Флориде, где 14 февраля подросток застрелил 17 человек.

По мнению президента, если бы в момент нападения на школу у кого-нибудь из учителей было бы при себе оружие, то трагедия могла бы закончиться ”очень быстро” и менее плачевно, пишет Meduza.

При этом Трамп отметил, что речь должна идти только о скрытом ношении оружия учителями, а сами они должны проходить специальную подготовку.

Таким образом президент фактически поддержал идею лоббистов из Национальной оружейной ассоциации США. Как отмечает BBC News, ранее в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп отвергал обвинения Хиллари Клинтон в том, что он намерен вооружить персонал учебных заведений для защиты от нападений.

14 февраля 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленд, штат Флорида, застрелив 17 человек. Нападавший, ранее исключенный из школы за неуспеваемость, был задержан полицией на выходе из учебного заведения.