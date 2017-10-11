Трамп предложил Тиллерсону померяться с ним интеллектом

Президент США Дональд Трамп предложил госсекретарю Рексу Тиллерсону померяться с ним коэффициентами умственного развития.

В беседе с корреспондентом американского журнала Forbes Трампу был задан вопрос о том, что он думает о слухах, по которым Тиллерсон якобы обозвал его болваном.

"Я думаю, что это фейк, — ответил Трамп. — Но если он это в самом деле сказал, наверное, нам надо сравнить свои коэффициенты умственного развития. Я могу вам предсказать, кто победит".

Во вторник Трамп и Тиллерсон встретились за ланчем. Незадолго до этого президент говорил, что по-прежнему доверяет государственному секретарю. "Я никого не унижал, — сказал на пресс-конференции президент. — Я не люблю унижать людей".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, отвечая на вопросы репортеров о последней по счету распре между Трампом и Тиллерсоном и о предложении померяться IQ, ответила, что это было шуткой.

В последнее время множатся сообщения о расколе в верхних эшелонах администрации Трампа между главнокомандующим и его ведущим дипломатом. США сталкиваются с целой чередой трудных решений в области внешней политики, в спектре от кризиса с Северной Кореей до иранской ядерной программы.

На прошлой неделе Тиллерсон созвал пресс-конференцию, чтобы опровергнуть слухи о том, что он якобы собирается в отставку.

Однако он не стал опровергать сообщение телеканала NBC о том, что якобы назвал своего босса болваном после встречи в Пентагоне еще в июле.

В начале октября президент Трамп публично укорил своего госсекретаря, написав в "твите", что тот лишь теряет время на попытки переговоров с Пхеньяном.