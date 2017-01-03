Избранный президент США Дональд Трамп предложил облагать повышенным налогом автомобили компании ”Дженерал Моторс”, которые производятся в Мексике. Соответствующее сообщение политик разместил на своей странице в Твиттере.

”Дженерал Моторс” бесплатно доставляет через границу произведенную в Мексике модель автомобиля ”Шеви Круз” американским автодилерам, — написал Трамп. ”Делайте автомобили в США или платите высокие налоги”, — заключил избранный президент.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен пересмотреть условия торговых договоров с рядом стран. В частности, он называл катастрофой североамериканское соглашение о свободной торговле с участием Канады, США и Мексики, и это было далеко не единственное высказывание Дональда Трампа об отношениях с Мексикой. Он также заявлял о намерении построить стену на границе между странами для защиты от нелегальных мигрантов.