Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект RAISE, которым предлагается отменить лотерею по розыгрышу видов на жительство Green Card, сообщает AP.

Накануне Трамп поддержал законопроект, инициированный республиканскими сенаторами Дэвидом Пердью и Томом Коттоном, который вместе розыгрыша видов на жительство предлагает создать систему выдачи рабочих виз, в рамках которой подающим будут присуждаться очки в зависимости от квалификации. В частности, высоко оцениваться будет знание английского языка. В то же время некоторые приоритеты миграционной политики, такие, как переселение в США старших родственников уже проживающих в Америке, будут сняты. Преференции на получение вида на жительство супругами и маленькими детьми живущих в Америке останутся.

В целом миграция в Штаты, если документ будет принят, снизится на 41% в первый год и в два раза за десятилетие. Также законопроектом вдвое сокращается число принимаемых США беженцев и закрываются программы для стран с низким уровнем миграции.

"Законопроект являет собой нашу помощь страждущим американским семьям, которые заслуживают иммиграционной системы, которая ставит прежде всего их нужды и нужды Америки", -сказал Трамп накануне во время мероприятия в Белом доме, где он выступил в поддержку инициативы.

Как сообщается, Green Card позволяла более 50 тыс. человек в год получить вид на жительство и разрешение на работу в США.