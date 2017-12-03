Трамп поведал о разбитой в пух и прах репутации ФБР

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми виновен в сильнейших репутационных потерях ведомства. Об этом он написал в воскресенье, 3 декабря, на своей странице в Twitter.

”После многих лет с Коми во главе, из-за фальшивого и нечестного расследования в отношении Клинтон (и не только), репутация ФБР разбита в пух и прах — худшая в истории! Но не бойтесь, мы снова приведем его к величию”, — говорится в посте.

Трамп отправил Коми в отставку 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как говорилось в письме к директору ФБР, он ”не способен эффективно руководить” ведомством. Президент также отмечал, что очень важно найти для бюро такое руководство, которое восстановит доверие общества к нему.

По мнению Трампа, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

Позднее на место Коми утвердили Кристофера Рэя — бывшего адвоката министерства юстиции, занимавшегося защитой по делам об экономических преступлениях.