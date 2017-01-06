Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа издала указ, согласно которому все послы, назначенные администрацией президента Барака Обамы, должны покинуть посты до инаугурации нового главы государства 20 января.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах, "политические" послы, назначенные на должности из-за своих тесных связей с президентом, практически всегда покидают посты после выборов, но профессиональные дипломаты чаще всего остаются во главе дипмиссий.

Ранее вступающие в должность президенты разрешали некоторым послам оставаться на своих местах на несколько недель или месяцев.

Также стало известно, что избранный президент США произвел ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома. 45-й президент США, в частности, принял решение доверить пост директора Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Брембергу, который до недавних пор был одним из функционеров Республиканской партии. Его заместителем и куратором бюджетной политики в Совете стал экономист Пол Уинфри. Совет по внутренней политике в организационном плане будет подчиняться старшему советнику Трампа Стивену Миллеру, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, все назначенцы в состав Совета согласились с тем, что в течение пяти лет после ухода со своих новых должностей они не будут заниматься лоббистской деятельностью. Наряду с этим они взяли на себя обязательство в течение всего дальнейшего периода трудовой деятельности не работать в качестве "зарегистрированных лоббистов иностранного правительства".

Кроме того, избранный президент США определился с кандидатом на пост директора национальной разведки. Как сообщает Reuters, он решил выдвинуть на эту должность бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса. Ожидается, что официально эта кандидатура будет представлена в ближайшие дни.