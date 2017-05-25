Трамп потребовал от союзников по НАТО выделять больше денег

Президент США Дональд Трамп, впервые выступая на саммите НАТО, заявил, что вызовы, стоящие перед альянсом, требуют от его членов больших финансовых вложений.



При этом, вопреки ожиданиям, он ни разу не упомянул о статье 5 Североатлантического договора — положении о том, что нападение на одного из членов альянса равнозначно нападению на всех.



"В будущем НАТО должно уделить больше внимания терроризму, иммиграции, а также как угрозам со стороны России и на восточных и южных границах НАТО", — сказал Трамп.



Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это обязательство.



Трамп добавил, что это нечестно по отношению к налогоплательщикам в США.

Члены альянса согласились с предложением Трампа активнее участвовать в работе возглавляемой США коалиции по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство", запрещенной в России и других странах.



Впрочем, Франция и Германия настаивают, что это решение в основном носит символический характер.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса должны больше помогать коалиции в том, что касается обмена информации и заправке самолетов в воздухе.



"Это станет мощным политическим сигналом о приверженности НАТО к борьбе против терроризма, а также улучшит координацию внутри коалиции — однако, это не значит, что НАТО будет участвовать в боевых операциях", — заявил он.



Есть опасения, что после присоединения к коалиции НАТО окажется втянутым во внутренние проблемы Ирака и Ливии, как это произошло с Афганистаном, отмечает корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус.