Трамп потребовал, чтобы все члены НАТО срочно повысили свои расходы на оборону до 2% ВВП, а лучше — до 4%

Президент США Дональд Трамп, прилетевший на саммит НАТО в Брюсселе, потребовал от всех стран — участниц альянса немедленно довести свои оборонные расходы до 2% ВВП.

"Какой толк от НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. [Все члены НАТО] должны заплатить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 [году]", — написал он у себя в Twitter.

При этом на встрече с лидерами НАТО Трамп заявил, что они должны увеличить свои расходы на оборону до 4% от ВВП, что вдвое превышает нынешний целевой показатель, передает Reuters. В Белом доме отметили, что это было неофициальное пожелание американского лидера.

Сами США, по данным НАТО потратили в прошлом году на оборону около 3,57% своего ВВП.