Трамп потребовал, чтобы все члены НАТО срочно повысили свои расходы на оборону до 2% ВВП, а лучше — до 4%

Президент СШАДональд Трамп, прилетевший на саммит НАТО в Брюсселе, потребовал от всех стран — участниц альянса немедленно довести свои оборонные расходы до 2% ВВП.
"Какой толк от НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. [Все члены НАТО] должны заплатить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 [году]", — написал он у себя в Twitter.
При этом на встрече с лидерами НАТО Трамп заявил, что они должны увеличить свои расходы на оборону до 4% от ВВП, что вдвое превышает нынешний целевой показатель, передает Reuters. В Белом доме отметили, что это было неофициальное пожелание американского лидера.
Сами США, по данным НАТО потратили в прошлом году на оборону около 3,57% своего ВВП.
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии — 1,2%, напоминает "Интерфакс".
Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.
Ранее в среду Трамп на рабочем завтраке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса в Брюсселе назвал Германию "заложницей" России из-за проекта газопровода "Северный поток — 2" и раскритиковал невыполнение страной обязательства увеличить расходы на оборону НАТО. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в ответ подчеркнула, что германские войска являются вторыми по величине в альянсе и что Берлин — второй по величине взносов донор НАТО.