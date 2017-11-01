Трамп после теракта в Нью-Йорке: США не позволят ИГ проникнуть в страну

Президент США Дональд Трамп после атаки в Нью-Йорке, в результате которой к настоящему моменту погибли восемь человек, заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию террористическую группировку ”Исламское государство”.

”Мы не должны позволить ИГ вернуться или проникнуть в нашу страну после того, как нанесли им поражение на Ближнем Востоке и повсюду. Достаточно!” — написал американский лидер в своем твиттере.

Кроме того, Трамп выразил соболезнования семьям погибших при атаке.

Ранее СМИ узнали имя подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке.

Днем 31 октября в Нижнем Манхэттене у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке мужчина за рулем автомобиля сбил нескольких человек, а после начал стрельбу. Нападавший был задержан полицией.