Трамп после стрельбы в Техасе решил не ограничивать продажу оружия в США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 6 ноября, что инцидент со стрельбой в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс связан с "проблемой психического здоровья", а вовсе не означает, что необходимо пересмотреть закон и ограничить продажу огнестрельного оружия населению, сообщает CNN. В результате бойни погибли 26 человек, еще 20 получили ранения.

По словам главы государства, который в настоящее время находится с визитом в Японии, в США много людей, у которых имеются проблемы с психикой. Речь идет не об обороте оружия, подчеркнул Трамп на пресс-конференции в Токио.

Как отметил президент, исходя из предварительных данных, стрельбу открыл психически крайне неуравновешенный человек.

Ранее Трамп, выступая в Токио, назвал "актом зла" стрельбу в баптистской церкви в Техасе. Президент принес соболезнования родным и близким погибших, а также объявил траур.

Глава государства пообещал, что федеральные власти окажут Техасу всю необходимую помощь, и заверил, что продолжит внимательно следить за ситуацией.

Демократы в связи с бойней в Техасе потребовали ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия. "Самое ужасное заключается в том, что никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока конгресс США ничего не предпринимает, сталкиваясь с эпидемией подобных массовых убийств", — отметил в распространенном заявлении сенатор Кристофер Мерфи, которого цитирует ТАСС. "Настало время действовать", — призвал он.

В свою очередь, бывший президент Барак Обама на своей странице в Twitter подчеркнул, что "необходимо предпринять конкретные шаги с целью снижения уровня насилия и количества оружия, находящего на руках" у американцев.

В США, по данным прессы, гражданское население владеет 273 млн единиц огнестрельного оружия. В стране проживают 326 млн человек.

Стрельбу в баптистской церкви в американском городе Сазерленд-Спрингс открыл 26-летний бывший военнослужащий Девин Патрик Келли. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Позже стрелок был обнаружен мертвым. СМИ сообщили, что пять лет назад Келли был судим за нападение на собственную жену и их общего ребенка, после чего его уволили со службы.