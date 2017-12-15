15.12.2017, 18:25

Трамп попросил Россию помочь ему с Северной Кореей

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Lenta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: KIYOSHI OTA, AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы получить еще больше помощи от России в решении проблемы вокруг Северной Кореи. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Reuters.

По словам хозяина Белого дома, он бы хотел, чтобы Москва помогла ему убедить Пхеньян отказаться от ядерных разработок. ”Китай [нам] помогает, Россия — нет”, — резюмировал Трамп.

14 декабря состоялся телефонный разговор между двумя лидерами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны договорились обмениваться информацией и возможными инициативами по разрешению ситуации вокруг КНДР.

За несколько часов до этого разговора российский лидер Владимир Путин на большой пресс-конференции призвал американцев не наносить ядерный удар по Северной Корее. ”Мы считаем, что с обеих сторон пора уже прекратить нагнетание ситуации”, — подчеркнул он.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре этого года президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал ”коротышкой с ракетой”. В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент ”невообразимый удар” по американской территории.

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