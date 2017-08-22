Трамп пообещал воевать в Афганистане до победного конца

Президент США Дональд Трамп заявил, что поспешный вывод американских войск из Афганистана оставит там вакуум, который займут террористы.

Трамп заверил, что его первой естественной реакцией было отдать приказ о выводе сил, но вместо этого он решил оставить все как есть и бороться до победы, а не повторять ошибки, сделанной в Ираке.

По его словам, неверно ограничивать миссию в Афганистане исключительно временными рамками — вместо этого решение о выводе войск нужно принимать, исходя из реальных условий в стране.

Однако Трамп подчеркнул, что не предоставляет Афганистану карт-бланш.

"Америка будет работать с афганскими властями до тех пор, пока будем видеть отдачу и прогресс", — заявил он.

Трамп также обратился к властям Пакистана, заявив, что США не будут и дальше мириться с тем, что эта страна является убежищем для экстремистов. Он предупредил, что стране Исламабаду есть что терять, если он не будет сотрудничать с американцами.

"Мы заплатили Пакистану миллиарды и миллиарды долларов — а они там укрывают тех самых террористов, с которыми мы боремся", — заявил Трамп.

Обвинение поспешил опровергнуть представитель пакистанской армии Асиф Гафур: "В Пакистане нет укрытий для террористов. Мы сотрудничаем по всем направлениям борьбы с террористами, в том числе и с сетью Хаккани."

В своем выступлении Трамп также заявил, что будет укреплять партнерские связи с Индией.

Между тем американский президент дал понять, что ожидает от своих союзников поддержку своей стратегии — и ждет увеличения финансирования военных нужд наравне с Соединенными Штатами.

Министр обороны США Джим Мэттис в своем выступлении отметил, что несколько союзников Вашингтона уже пообещали увеличить численность своих вооруженных сил в Афганистане.

Трамп не стал вдаваться в полемику относительно количества дополнительных сил со стороны США, которые будут отправлены в Афганистан. Предполагалось, что упомянет о 4000 военных — именно столько ранее запросил генерал Джон Николсон, главнокомандующий вооруженными силами США в Афганистане.

По словам Трампа, борьба с группировками вроде "Аль-Каиды" и запрещенного в США, России и многих других странах "Исламского государства" станет активнее.

"Пусть они знают, что им нигде не спрятаться. Нет такого места, куда не дотянется американская рука", — сказал он.

Джон Николсон сказал, что благодаря новой стратегии талибам не удастся победить военными методами.

Трамп уже говорил, что не будет вести мирные переговоры с "Талибаном", который также запрещен в России и США как террористическая организация.

Официально американская кампания против талибов завершилась в 2014 году, но войска специального назначения продолжили оказывать помощь афганским военным.

В данный момент в Афганистане находятся 8400 американских солдат.

Афганское правительство продолжает воевать с боевиками, контролируя лишь половину страны.

Изначально Трамп поддерживал идею вывода войск из конфликта.

Но глава Пентагона заверил его, что присутствие США в Афганистане необходимо для борьбы с исламистской угрозой.