Трамп пообещал провести телефонную беседу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что скоро поговорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

"Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента, "если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас". При этом он добавил, что в этом случае США и Россия "вместе вышибут дух" из ИГИЛ, назвав эту организацию "заболеванием".

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Как передает CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента, разговор назначен на субботу, 28 января.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о телефонной беседе еще не согласован.