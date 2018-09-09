Трамп пообещал не настаивать на договоре о неразглашении с порнозвездой

Согласно бумагам, Трамп обещает не оспаривать утверждение Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, о том, что соглашение о неразглашении не существовало или что его следует расторгнуть.

”Более того, мистер Трамп соглашается с тем, что он не будет предпринимать никаких действий, возбуждать или требовать от мисс Клиффорд обеспечить соблюдение каких-либо условий соглашения об урегулировании”, — говорится в документах суда.

Также отмечается, что адвокат Трампа на этом основании просит у судьи отклонить иск к его подзащитному, поскольку недействительность соглашения о неразглашении теперь является спорным вопросом.