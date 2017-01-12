”Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости”, — заявил Трамп.
Затем микрофон взял журналист BBC News. ”О, тоже красиво”, — сказал избранный президент.
Buzzfeed 10 января опубликовал материалы о предполагаемых связях Дональда Трампа с российским руководством. В этом досье говорится, в частности, что Кремль собирал компромат на Трампа. Достоверность этих сведений не подтверждена.
CNN сообщал, что Трампу и Бараку Обаме была представлена краткая отредактированная версия досье, которое впоследствии опубликовал Buzzfeed.