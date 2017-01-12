Избранный президент США Дональд Трамп не позволил корреспондентам издания Buzzfeed и телеканала CNN задать ему вопросы на пресс-конференции.

”Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости”, — заявил Трамп.

Затем микрофон взял журналист BBC News. ”О, тоже красиво”, — сказал избранный президент.

Buzzfeed 10 января опубликовал материалы о предполагаемых связях Дональда Трампа с российским руководством. В этом досье говорится, в частности, что Кремль собирал компромат на Трампа. Достоверность этих сведений не подтверждена.

CNN сообщал, что Трампу и Бараку Обаме была представлена краткая отредактированная версия досье, которое впоследствии опубликовал Buzzfeed.