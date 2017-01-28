Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США

Президент США Дональд Трамп прекартил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

Соответствующие распоряжения содержатся в указе об "экстремальном отборе" иммигрантов, который, по словам Трампа, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

"Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и я замораживаю въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения […] позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в тексте указа, опубликованном вскоре после его подписания.

В указе говорится, что США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Также в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году, при этом приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам.

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Трамп подписал указ сразу после церемонии вступления генерала Джеймса Маттиса в должность министра обороны США.

"Мы хотим впускать в нашу страну лишь тех, кто поддерживает нашу страну и горячо любит наш народ", — подчеркнул ТРамп на церемонии подписания, которую транслировали американские телеканалы.

Детали указа просочились в прессу еще в начале этой недели. СМИ сообщали, что помимо приостановки программы приема беженцев, предполагается ввести мораторий на въезд граждан семи мусульманских стран (Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии), однако в указе упоминаний конкретных государств, за исключением Сирии, нет.

Также в указе нет деталей плана по созданию "безопасных зон" для вынужденых переселенцев в Сирии, о котором сообщала американская пресса.

Помимо указа о мигрантах, Трамп также подписал документ о "великой перестройке" вооруженных сил США, который дает старт плану разработки "новых самолетов, судов, ресурсов и инструментов для наших мужчин и женщин в униформе".

Как сообщала администрация бывшего президента Барака Обамы, за прошлый год США приняли около 10 тысяч сирийских переселенцев.

Для сравнения — Канада, чье население в девять раз меньше южного соседа, за тот же период разместила на своей территории 35 тысяч новоприбывших сирийцев.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп предлагал наглухо закрыть для мусульман возможность въезда в Штаты до тех пор, пока "наши люди не разберутся, что происходит".

Однако после победы на выборах риторика Трампа смягчилась, и он ни разу не повторял этот тезис на публике.