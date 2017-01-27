Трамп: пока рано говорить о снятии санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России еще рано. В ходе визита в Вашингтон британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на продолжении санкций до выполнения минских договоренностей.

ереза Мэй стала первым мировым лидером, с которым новый президент США встретился после инаугурации, прошедшей 20 января, сообщает Русская служба Би-би-си.

Она передала Трампу приглашение приехать в Великобританию от королевы Елизаветы II. Американский президент согласился совершить официальный визит в этом году.

После переговоров с Мэй Трамп на совместной пресс-конфереции заявил, что США по-прежнему привержены НАТО.

Он также рассказал о "фанастических отношениях" с Терезой Мэй, сама премьер-министр оценила их как хорошие.

Ранее британский премьер сказала в интервью Би-би-си, что не побоится отреагировать на реплики президента Трампа, если посчитает их неприемлемыми.

По ее словам, она стремится развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона.

"Он уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США прочными и нацеленными на будущее", — сказала Тереза Мэй.

Британский лидер настаивает на том, что Трамп заинтересован в скорых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию "Америка прежде всего", которая, по мнению наблюдателей, противоречит его решимости заключить такой договор с Лондоном.