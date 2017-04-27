Трамп пока не разрывает торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп решил не разрывать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA). Об этом в среду, 26 апреля, заявил официальный представитель Белого дома по результатам телефонных переговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

По его словам, Трамп согласился пока не прекращать сотрудничество, однако настаивает на скорых переговорах с целью добиться более выгодных условий торговли для США. Трамп выразил уверенность в том, что "результат этих переговоров принесет пользу и сделает сильнее все три нации".

Ранее в среду американские СМИ со ссылкой на источник в администрации сообщили, что в Белом доме готовят указ о выходе США из NAFTA. На текущей неделе Трамп ввел штрафные пошлины на древесину из Канады.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разорвать соглашение и высказывал мнение, что NAFTA, регулирующее торговые отношения между США, Канадой и Мексикой, - "это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная" Вашингтоном.

Канада и Мексика - второй и третий по объему торговли партнер США после Китая. NAFTA вступило в силу в 1994 году и считается одним из самых успешных соглашений о свободной торговле в мире.