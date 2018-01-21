21.01.2018, 09:00

Трамп подвел итоги первого года на посту президента

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Alex Brandon, AP

Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи за первый год своего президентства. Об этом он написал в твиттере.

”Беспрецедентный успех для нашей страны — во множестве сфер — с момента выборов”, — написал Трамп.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами ИГ.

”Самый низкий уровень безработицы среди женщин и в целом, масштабное снижение налогов, конец обязательного медицинского страхования — и много другое”, — добавил американский президент.

Ранее Трамп назвал остановку работы правительства в США виной демократов.

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