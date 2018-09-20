20.09.2018, 19:33

Трамп подписал указ об ужесточении режима санкций США против России

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NEWSru.com
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Leah Millis, REUTERS

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для применения действующих против России ограничительных мер, сообщает "Интерфакс".

"Подписанный мной сегодня указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность правительству США принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", — отмечается в опубликованном Белым домом заявлении Трампа.

"Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список", — подчеркивается в документе.

Судя по тексту данного указа и сопроводительного письма руководству Конгресса США, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США уточнило, что документ дает министру финансов полномочия "предпринять конкретные действия для дальнейшей реализации санкций и дает указание ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения полной имплементации упомянутых санкций".

Таким образом, по свидетельству Минфина, имеется в виду лишь делегирование полномочий по введению санкционных ограничений тем или иным структурам федерального правительства.

В указе перечисляются ограничения, которые правительство США уже было обязано применять к Москве в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Данный закон был подписан президентом Трампом летом 2017 года вводил различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.

Имеется в виду в том числе "запрет для американских финансовых учреждений на предоставление займов подпадающих под санкции лицам", "блокирование всей собственности попавших под санкции лиц на территории США", "запрет для граждан США на инвестирование в пользу попавших под санкции лиц и покупку значительных активов или долговых инструментов" этих лиц, запрет на их въезд на территорию Соединенных Штатов и т. д.

В Белом доме пока не прокомментировали корр. ТАСС подписанный президентом указ. Как ожидается, дополнительные разъяснения относительно указа исполнительная ветвь власти США даст позже в четверг.

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