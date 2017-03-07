Трамп подписал новый запрет на въезд для граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, передает Русская служба Би-би-си.

Программа приема беженцев в США будет приостановлена на 120 дней. Полный запрет на прием сирийских беженцев в новой версии указа не упоминается.

Предыдущий указ Трампа об иммиграционной политике был заблокирован федеральным судом.

Указ вступает в силу 16 марта. Таким образом, скорее всего, удастся избежать хаоса, который начался в аэропортах после предыдущего указа.

Первая попытка

В конце января Дональд Трамп подписал указ, вводивший запрет на въезд гражданам семи стран, который вступал в силу немедленно.

"Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все "злодеи" въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней!", — объяснил Трамп это решение в "Твиттере".

Еще одним из самых противоречивых положений первого указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Решение Трампа вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей — как в США, так и за их пределами.

После этого Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.

4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

Чем отличается новый указ от предыдущего?

Граждане шести стран — Ирана, Сомали, Сирии, Судана, Ливии и Йемена — опять попадают под 90-дневный запрет. Однако Ирак из этого списка исключен, потому что, как заявил представитель Белого дома, правительство этой страны ужесточило проверку лиц, подающих на визу, и активизировало обмен данными.

Согласно новому указу, беженцы, которым Госдепартамент разрешил въезд в страну, смогут это сделать. В указе также нет бессрочного запрета на въезд для всех сирийских беженцев.

Обладатели "грин-карты" (права на постоянное место жительства в США) из стран, перечисленных в списке, под действие этого указа не подпадают.

Новый указ также не дает преимущество отдельным религиозным меньшинствам, как это было в предыдущем документе.

Критики предыдущего указа отмечали, что он противозаконен, так как дает преимущества беженцам-христианам.

Что сказала администрация президента?

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс и министр внутренней безопасности Джон Келли провели совместную пресс-конференцию, посвященную новому указу.

Тиллерсон заявил, что указ направлен на устранение уязвимостей, которыми "радикальные исламские террористы могут воспользоваться и воспользуются в разрушительных целях".

По словам Джеффа Сешнса, сославшегося на данные ФБР, более 300 человек, въехавших в США в качестве беженцев, стали объектом расследования по подозрению в потенциальной террористической деятельности.

Сешнс заявил, что три страны из списка являются спонсорами терроризма. Другие три, по его словам, уступили контроль над своей территорией боевикам "Аль-Каиды" или "Исламского государства".

Джон Келли заявил, что США не могут терпеть действия "злонамеренных лиц, использующих иммиграционную систему США, чтобы отнимать жизни американцев ".

Никто из них не стал отвечать на вопросы в ходе пресс-конференции.