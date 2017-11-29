Трамп поделился в твиттере видео ”деликатного характера”

Президент США Дональд Трамп поделился в своем твиттере тремя сообщениями с видеозаписями, которые сервис идентифицировал как материалы ”деликатного характера”.
Трамп поделился сообщениями одного из лидеров британской ультраправой партии Джайды Франсен. Предпросмотр медиафайлов скрыт с предупреждением о возможном ”деликатном характере” содержимого.
Как следует из подписей к роликам, на видео показаны инциденты насилия со стороны мигрантов по отношению к местным жителями, а также ”разрушение статуи Девы Марии”.
Ранее Трамп упомянул стену в сообщении о теракте в Египте.
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