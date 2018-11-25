25.11.2018, 18:18

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

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Интерфакс
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Susan Walsh, AP

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т.). Прибавим это… к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС)!" — написал Трамп в твиттере.

Ранее в среду Трамп опубликовал твит, в котором он поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию и призвал ее продолжать в том же духе.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены — ИФ) еще!" — написал тогда президент США.

Цены на нефть марки Brent рухнули более чем на 6% к концу европейских торгов в пятницу, за неделю падение составило около 12%.

Трамп неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.

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