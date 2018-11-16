16.11.2018, 20:40

Трамп ответил на вопросы спецпрокурора по ”российскому делу”


Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Charlie Riedel, AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что письменно ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о ”вмешательстве России” в президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он подготовил ответы для Мюллера самостоятельно.

Он также добавил, что пока не передал свои ответы спецпрокурору.

Трамп подчеркнул, что данное расследования является ”охотой на ведьм”.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме ”готовятся к худшему” завершению ”российского дела”.

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