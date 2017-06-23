Трамп отрицает, что пытался помешать следствию по делу о России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не препятствовал расследованию ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

"Послушайте, не было никакого препятствования, не было никакого сговора", — рассказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое выйдет в эфир в пятницу.

О подозрениях, что президент якобы пытался помешать следствию, в середине июня сообщили несколько американских СМИ.

По их данным, спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, ведет расследование и в отношении Трампа.

Он намерен установить, действительно ли Трамп просил главу ФБР Джеймса Коми, которого впоследствии уволил, прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.

Об этой просьбе Коми рассказал, в частности, выступая на слушаниях в сенате в комитете по разведке сената США.

"Выдумали липовый сговор с русскими, доказательств — ноль, теперь придумали препятствование расследованию липовой истории. Прекрасно", — прокомментировал ранее Трамп сообщения о подозрениях в свой адрес.

Есть ли записи?

Ранее Трамп заявил, что не записывал беседы с уволенным им Коми. Хотя до этого Трамп намекал на это, когда предостерегал экс-главу ФБР от утечек в СМИ.

"Учитывая все недавние сообщения о слежке, перехватах, разоблачениях и незаконных утечках информации, я понятия не имею, существуют ли "пленки" с записями моих бесед с Джеймсом Коми", — написал Трамп в "Твиттере" в четверг.

"Но сам я их не делал, и у меня нет каких-либо записей", — подчеркнул президент США.

После отставки Коми рассказал, что на посту главы ФБР начал вести записи своих встреч с Трампом, когда ему показалось, что их содержание недопустимо.

Американские СМИ в свою очередь писали, что президент добивался от главы ФБР лояльности — в первую очередь при расследовании возможного вмешательства России в выборы в США.

В мае, вскоре после увольнения Коми, Трамп намекал в своем "Твиттере", что у него, возможно, есть записи разговоров, опровергающие версию экс-главы ФБР.

Во вступительном слове на слушаниях в сенате в комитете по разведке сената США, которые состоялись 8 июня, Коми подтвердил, что во время их встреч Трамп требовал от него преданности и просил прекратить расследование в отношении своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в сокрытии контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

На слушаниях Коми также заявил, что его увольнение было попыткой повлиять на ход расследования связей кампании Трампа с Россией после того, как президенту не удалось уговорить его прекратить расследование.

"Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", — говорил Коми.

Экс-глава ФБР также комментировал предупреждение Трампа о записях их разговоров. "Я видел твит про записи. Видит бог, я надеюсь, что записи существуют", — сказал тогда Коми.

Сам Трамп тоже говорил о содержании своих разговоров с Коми. По его словам, на этих встречах он спрашивал главу ФБР о том, не находится ли сам под следствием, на что Коми отвечал отрицательно.