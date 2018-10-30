30.10.2018, 20:51

Трамп отменит предоставление гражданства США по праву рождения

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Susan Walsh, AP

Президент США Дональд Трамп намерен внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство. Об этом Трамп заявил в интервью для документального сериала Axios on HBO.

Трамп отметил, что ему ”все говорили” о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения.

”Но знаете что? Она не нужна”, — сказал Трамп.

По его словам, он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.

Также американский лидер назвал ”смехотворной” ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.

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