Трамп отменит предоставление гражданства США по праву рождения

Трамп отметил, что ему ”все говорили” о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения.

”Но знаете что? Она не нужна”, — сказал Трамп.

По его словам, он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.

Также американский лидер назвал ”смехотворной” ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.