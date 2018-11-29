Трамп отменил встречу с Путиным

По его словам, отмена связана с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным на полях саммита G20, скорее всего, состоится.

Он отметил, что примет окончательное решение во время перелета в Аргентину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По словам Пескова, в Кремле нет официальной информации от США об отмене встречи Путина и Трампа.

Он также добавил, что Путин может провести ряд полезных встреч в случае отмены переговоров с Трампом.