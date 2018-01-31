Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп отменил постановление бывшего президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает Gazeta.ru.

В сообщении отмечается, что действия американского руководства в Гуантанамо должны быть "законными, безопасными, гуманными и совершаться в соответствии с законами США и международным правом".

Дональд Трамп в своем выступлении перед американским конгрессом с речью "О положении страны" прокомментировал отмену указа Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо.

"Я подписал приказ, требующий от министра (обороны США Джеймса) Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо. Я прошу конгресс обеспечить, чтобы в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" у нас оставались все необходимые инструменты для задержания террористов, где бы мы не поймали их", — заявил Трамп.

Он отметил, что США "бестолково отпускали сотни опасных террористов лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, включая лидера ИГ аль-Багдади".

Трамп добавил, что американское руководство приступит к реформированию тюремной системы в 2018 году, "чтобы помочь бывшим заключенным, отсидевшим свое время, получить второй шанс".

В январе прошлого года Дональд Трамп в своем твиттере выступил против дальнейшего освобождения заключенных из тюрьмы в Гуантанамо, поскольку "Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это невероятно опасные люди, которых нельзя пускать обратно на поле боя".

Тюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша — младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Туда свозили подозреваемых со всего мира, их содержали бессрочно и иногда без предъявления обвинений, напоминает Newsru.com.

В связи с подобной практикой США подвергались критике со стороны международных правозащитных организаций. Предыдущий президент Барак Обама обещал закрыть тюрьму, но так и не смог сделать этого в течение двух своих сроков. Ему лишь удалось снизить число заключенных, высылая их для отбывания заключения в разные страны по индивидуальным соглашениям.