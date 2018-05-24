Трамп отменил саммит с Ким Чен Ыном

Предыстория подготовки саммита

О проведении саммита лидеров США и КНДР 12 июня в Сингапуре было объявлено 10 мая, а о подготовке встречи стало известно в начале марта. "Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ын пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать это особым днем для мира во всем мире!", — написал тогда Дональд Трамп в Twitter.

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Однако первые сомнения в проведении саммита появились уже в середине мая, когда КНДР резко раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи Max Thunder и предупредила США, что Северная Корея — "не Ливия и не Ирак".

Саммит Трампа и Ким Чен Ына должен был стать первыми в истории личными переговорами действующего президента США и лидера Северной Кореи. На них предполагалось обсудить денуклеаризацию КНДР и вывод американских войск из Южной Кореи.

В апреле Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Эти переговоры называли подготовкой к встрече с Трампом. После них северокорейский лидер пообещал в течение месяца закрыть ядерный полигон Пунгери и поручил перевести КНДР в один часовой пояс с Южной Кореей. Страна отказалась от него в 2015 году.

Подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына с американской стороны занимался директор ЦРУ, ныне госсекретарь Майк Помпео. Для этого он летал в Северную Корею в начале апреля, а также в мае. Из второй поездки Помпео вернулся с тремя гражданами США, которые находились в заключении в КНДР. Их освобождение было одним из условий американских властей для переговоров с Ким Чен Ыном.