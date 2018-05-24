24.05.2018, 17:14

Трамп отменил саммит с Ким Чен Ыном

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rus.delfi.ee
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Kim ja Trump
Kim ja TrumpFoto: SAUL LOEB, ED JONES, AFP

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Об этом Трамп сообщил в письме, текст которого был опубликован пресс-службой Белого дома, передает 24 мая агентство Reuters.

"Я очень рассчитывал встретиться с Вами, — говорится в письме. — К сожалению, ввиду огромного гнева и открытой враждебности, высказанной в Вашем последнем заявлении, я считают неподходящим проводить в настоящее время эту давно запланированную встречу".

Президент США назвал отмену саммита "упущенной возможностью" и "по-настоящему печальным моментом в истории". Он добавил, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем и предложил лидеру КНДР сообщить хозяину Белого дома, если он изменит свое мнение.

Предыстория подготовки саммита

О проведении саммита лидеров США и КНДР 12 июня в Сингапуре было объявлено 10 мая, а о подготовке встречи стало известно в начале марта. "Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ын пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать это особым днем для мира во всем мире!", — написал тогда Дональд Трамп в Twitter.

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Однако первые сомнения в проведении саммита появились уже в середине мая, когда КНДР резко раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи Max Thunder и предупредила США, что Северная Корея — "не Ливия и не Ирак".

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Саммит Трампа и Ким Чен Ына должен был стать первыми в истории личными переговорами действующего президента США и лидера Северной Кореи. На них предполагалось обсудить денуклеаризацию КНДР и вывод американских войск из Южной Кореи.

В апреле Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Эти переговоры называли подготовкой к встрече с Трампом. После них северокорейский лидер пообещал в течение месяца закрыть ядерный полигон Пунгери и поручил перевести КНДР в один часовой пояс с Южной Кореей. Страна отказалась от него в 2015 году.

Подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына с американской стороны занимался директор ЦРУ, ныне госсекретарь Майк Помпео. Для этого он летал в Северную Корею в начале апреля, а также в мае. Из второй поездки Помпео вернулся с тремя гражданами США, которые находились в заключении в КНДР. Их освобождение было одним из условий американских властей для переговоров с Ким Чен Ыном.

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