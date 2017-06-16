Трамп отменил решение администрации Обамы по улучшению отношений с Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменяет ”одностороннюю сделку” администрации Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на CBS News.

”Смягчение ограничений на поездки и торговлю со стороны предыдущей администрации не помогают кубинскому народу, они только обогащают кубинский режим”, — сказал Трамп.

По его словам, США не будут вести переговоры с Кубой до тех пор, пока их не удовлетворят условия в стране, такие как ”освобождение политических заключенных и свободные выборы”.

”Наше посольство остается открытым в надежде, что наши страны смогут найти более сильный и лучший путь”, — сказал он.

По его словам, США будут ”уважать кубинский суверенитет и никогда не откажутся от кубинского народа”.

Также он заявил, что намерен заключить новый договор, направленный на ”улучшение положения кубинского народа”.

Ранее сообщалось, что Трамп может объявить об ужесточении политики в отношении Кубы.